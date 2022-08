Zayn singt One-Direction-Song: Louis Tomlinson freut es!

Zayn Malik (29) schwelgt wohl in Erinnerungen. Der Sänger postete nun ein Video, in dem er den One Direction-Song "Night Changes" a cappella performte. Mit dem Kinn auf seinen Unterarm gestützt, sang der Brite vor der Kamera ganz lässig den Hit. Damit überraschte er nicht nur seine Fans, die ganz nostalgisch wurden. Auch Zayns Band-Kollege Louis Tomlinson (30) freute sich über die Performance.

Er markierte das Video auf Instagram nicht nur mit "Gefällt mir", zudem beantwortete er auch einige Fragen der Fans zu Zayns Darbietung auf Twitter. "Es war toll zu sehen, wie er an die alten "One Direction"-Tage zurückdenkt", ließ er diese wissen. Dass er ausgerechnet am siebten Jahrestag der Trennung der Band etwas dazu schrieb, ließ die Unterstützer der Boygroup noch emotionaler werden.

One Directions Bewunderer wünschen sich nämlich sehnlichst eine Wiedervereinigung der Band. Im Januar 2016 ging die Boygroup auf unbestimmte Zeit auseinander, nachdem Zayn diese bereits 2015 verlassen hatte. "Eine Reunion von One Direction – das ist, was wir alle wollen!", lautete ein Kommentar unter Zayns Video, der viel Zuspruch bekam.

Getty Images Harry Styles,Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik im November 2013

Instagram / zayn Zayn Malik, 2021

Getty Images One Direction bei den MTV VMAs in L.A. im September 2012

