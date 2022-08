Anna Heiser verrät: Darum zeigt sie ihren Sohn nie komplett

Anna Heiser (32) schafft Klarheit. Im Januar 2020 konnten die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin und ihr Mann Gerald ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen heißen. Seitdem versorgt die Influencerin ihre Fans auf Social Media regelmäßig mit Updates zu ihrem Sohn – vollständig gezeigt hat sie ihn bisher aber nie: Leons Gesicht ist immer verdeckt. Doch warum macht Anna das so?

In einem Instagram-Beitrag erklärte die Namibia-Auswanderin nun, dass sie ihren Followern gerne mehr von ihrem Sohn zeigen würde, "wenn die Internetwelt bloß nicht so böse wäre." Einerseits könne sie die Eltern verstehen, die ihre Kinder im Netz nicht unkenntlich machen: "Man ist einfach so stolz bei jeder Kleinigkeit, die die Kinder betrifft, dass man am liebsten alles teilen würde." Andererseits gebe es nicht nur Fans, die das ebenfalls süß finden. "Es gibt durchaus unzählig viele Menschen, die die vermeintlich harmlosen Darstellungen unserer Kinder missbrauchen. Die fehlende Kontrolle darüber macht mir Angst und das möchte ich nicht", stellte die 32-Jährige klar.

Darüber hinaus betonte Anna, dass sie aber nicht nur Leons Gesicht, sondern ihre Kinder generell nicht vollkommen erkennbar im Netz zeigen möchte. Das bedeutet, dass ihre Community demnach wohl auch ihr nächstes Baby, mit dem sie gerade schwanger ist, nie ganz sehen wird.

