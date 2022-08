Diese Stars hätten fast die "Hannah Montana"-Rolle bekommen

Hannah Montana ohne Miley Cyrus (29) ist für viele Fans unvorstellbar. Ab 2006 flimmerte die beliebte Teenie-Serie über die Bildschirme und erfreute sich großer Beliebtheit. Die Ex-Frau von Liam Hemsworth (32) verkörperte sechs Jahre lang die Schülerin Miley Stewart. Die Musikerin erlangte mit der Show ihren großen Durchbruch und erreichte ein Millionenpublikum. Doch Miley war nicht die Einzige, die sich für diese Rolle beworben hatte.

Nachdem im Netz Gerüchte verbreitet wurden, dass die spanisch-mexikanische Sängerin Belinda in der engeren Auswahl für die Hauptfigur gestanden haben soll, meldete sich die Casting-Direktorin von "Hannah Montana" zu Wort. "Ich wollte alle wissen lassen, dass Belinda, die übrigens sehr hübsch ist, nie unter den ersten drei Kandidaten für die Rolle der Hannah war", stellte sie in einem TikTok-Video klar. Lisa London teilte daraufhin ein Dokument, auf dem die Namen der letzten drei Bewerberinnen standen. Neben Miley schafften es nämlich Gossip Girl-Star Taylor Momsen (29), und "Victorious"-Darstellerin Daniella Monet bis zum letzten Casting.

Die "Wrecking Ball"-Interpretin ist sehr dankbar für ihre Zeit als Miley Stewart. Anlässlich des 16. Jubiläums der Show erinnerte sie sich an eines ihrer letzten Konzerte als Hannah. "Wegen eurer Loyalität und Unterstützung hatte ich die Ehre, über ein Jahrzehnt lang um die Welt zu reisen und für Fans aufzutreten, die so viel Großartiges in mein Leben gebracht haben", schrieb sie unter das Twitter-Video.

Getty Images Miley Cyrus, "Hannah Montana"-Darstellerin

Getty Images Daniella Monet, Schauspielerin

Getty Images Taylor Momsen, Schauspielerin

