"Haben mich weggeworfen": Britney Spears über Vormundschaft

Britney Spears (40) schießt erneut gegen ihre Familie! Über 13 Jahre durfte die "Toxic"-Interpretin nicht über sich selbst und ihr Leben bestimmen – doch im vergangenen Jahr konnte sie der jahrelangen Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears (70) endlich entkommen. Seitdem genießt Britney ihr Leben in vollen Zügen: Erst im Juni heiratete sie ihre große Liebe Sam Asghari (28). Mit ihrer Vergangenheit abschließen konnte die Sängerin jedoch noch nicht: Im Netz sprach Britney nun erneut über die traumatisierende Zeit!

Auf ihrem YouTube-Kanal postete die 40-Jährige einen 22-minütigen Audioclip, in dem sie wütend weitere Details zu ihrer Vormundschaft enthüllt: "Es war purer Missbrauch. [...] Und während das alles passierte, sah meine Mutter das mit an, mein Bruder, meine Freunde – sie alle machten mit. [...] Sie haben mich weggeworfen. [...] ich hatte das Gefühl, dass meine Familie mich weggeworfen hat" , schilderte sie emotional. Mittlerweile wurde der Clip allerdings wieder gelöscht.

Außerdem stellte Britney in der Sprachnotiz klar, dass sie bereits eine Reihe von Interviewanfragen erhalten hat, die sie aber nicht annehmen möchte. So entschied sich die "Womanizer"-Sängerin unter anderem gegen Talk-Ikone Oprah Winfrey (68), da sie die Geschichte mit ihren eigenen Worten erzählen möchte: "Ich bin hier, um mich anderen zu öffnen und Licht in die Sache zu bringen. [...] Ich habe Angebote [für] viel Geld [erhalten] – für mich ist das mehr als ein richtiges Interview", verriet sie abschließend.

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

