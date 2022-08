Britney Spears feiert "Hold Me Closer"-Erfolg mit Nackt-Pic!

Britney Spears (40) ist mit einem neuen Hit zurück in den Charts! Die US-amerikanische Musikerin hat aufgrund der inzwischen beendeten Vormundschaft schon seit einiger Zeit keine neuen Lieder mehr herausgebracht. Am Freitag erfreute sie ihre Fans aber endlich wieder mit einem neuen Song: Gemeinsam mit Elton John (75) sang sie den Track "Hold Me Closer" ein – und der kommt bei ihrer Community total gut an. Ihren musikalischen Erfolg zelebrierte Britney jetzt mit einem neuen Nacktfoto auf Social Media!

Auf ihrem Twitter-Profil veröffentlichte Britney einige Stunden nach dem Release ihrer neuen Single einen sexy Schnappschuss – und auf dem Pic posiert die Sängerin total freizügig für die Kamera: Während sie ihre Brüste nur mit ihren Händen bedeckt, blickt sie lasziv in die Linse. Zudem teilte die 40-Jährige einen kurzen Clip, in dem sie sich total über den Erfolg des Songs freut: "Wir sind in 40 Ländern die Nummer eins."

Britneys Fans waren von dem sexy Posting ihres Idols total hin und weg – sie hinterließen der Musikerin zahlreiche Komplimente auf der Nachrichtenplattform. "Du siehst umwerfend aus", "Du bist eine lebende Legende" oder auch "Wir sind stolz auf dich", schwärmten beispielsweise drei User.

Britney Spears und Elton John bei einer Veranstaltung 2013

Britney Spears bei den Grammy Awards, 2021

Britney Spears, Februar 2017

