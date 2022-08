Heidi Klum offen: Sie glaubte an ewige Liebe zu Ex-Mann Seal

Heidi Klum (49) spricht ehrlich über ihr Ehe-Aus. Im Jahr 2005 trat das Model mit dem Schmusesänger Seal (59) vor den Traualtar. Nach sieben Jahren Ehe und drei gemeinsamen Kindern gab das Paar dann allerdings die Trennung bekannt. Dabei erneuerten die Laufstegschönheit und der Musiker regelmäßig ihr Eheversprechen. Insgesamt acht Mal gaben sie sich das Jawort. Wie Heidi nun offen berichtete, glaubte sie stets an ihre ewige Liebe und hatte mit der Trennung von Seal zu kämpfen.

Zu Gast bei "The Today Show" kam die 49-Jährige auf ihre gescheiterte Beziehung mit dem "Kiss From A Rose"-Interpreten zu sprechen. "Es ist nie einfach, wenn man sich trennt. Wenn du Kinder hast und verheiratet bist, hoffst du, dass es für immer hält", räumte Heidi dabei ein. Am Traualtar habe sie eine Trennung nie in Erwägung gezogen. "Als ich Ja gesagt habe, meinte ich Ja für immer – doch leider kam es nicht so", erklärte die Germany's next Topmodel-Chefin.

Das Wohl ihres gemeinsamen Nachwuchses habe aber immer an erster Stelle gestanden. "Du versuchst dein Bestes, deine Kinder so glücklich wie möglich zu machen, sie zu lieben und zu schätzen", betonte Heidi. Letztendlich habe es nicht geklappt, ihre Wunschvorstellung zu leben, doch für die Beauty ist das kein Grund zur Traurigkeit. "So ist das Leben eben. Solange alle glücklich sind, bin ich es auch", meinte sie abschließend.

Getty Images Heidi Klum und Seal bei den Emmy Awards in Los Angeles im September 2011

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Supermodel

Getty Images Seal und Heidi Klum im Februar 2009 in Los Angeles

