Heidi Klum (48) hatte in ihrer Ehe mit Seal (58) offenbar wirklich alles versucht! Von 2005 bis 2012 war die Germany's next Topmodel-Jurorin mit dem Sänger verheiratet gewesen. Das Liebesglück der zwei Turteltauben wurde im Laufe ihrer Beziehung durch drei Kinder gekrönt. Jetzt spricht das Model in einem seltenen Interview über seinen Ex-Mann – und verrät dabei, dass das ehemalige Paar insgesamt acht Mal vor den Traualtar getreten war, um sein Eheversprechen zu erneuern.

Im Gespräch mit Sunday Times berichtet die 48-Jährige davon, wie sehr sie damals um ihre Ehe gekämpft hatte. "Ich glaube, ich habe Seal acht Mal geheiratet", erinnert sie sich zurück. Nach der Hochzeit haben die beiden ihr Ehegelübde jährlich erneuert. "Ich dachte, es würde ein Fest der Liebe werden", erklärt Heidi ihr damaliges Vorgehen und fügt an: "Aber wisst ihr, das hat auch nicht funktioniert. Ich habe es versucht, man kann nicht sagen, ich hätte es nicht versucht."

Seit dem damaligen Liebes-Aus teilt sich die America's Got Talent-Jurorin das gemeinsame Sorgerecht mit dem Briten. Doch auch bei der Kindererziehung scheinen sich die beiden nicht immer einig zu sein. "Es könnte manchmal einfacher sein, aber jeder ist gesund und das ist das Wichtigste. Alles andere kann man herausfinden", meint Heidi.

Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Jurorin

Seal im Mai 2019 in New York City

Heidi Klum mit ihren Kindern, Ehemann Tom und Lenis Freund

