Inas Schlaganfall: Coupleontour-Nessi wohnt bei ihren Eltern

Coupleontour-Nessi bleibt bei ihrer Familie. Die Influencerin macht momentan eine schwere Zeit durch: Ihre Ehefrau Ina hatte kurz vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Olivia einen schweren Schlaganfall und ist seitdem im Krankenhaus. Auf Social Media gibt es immer wieder Updates zu ihrem Zustand. Nun erzählte aber auch Nessi, wie es ihr aktuell so geht: Die YouTuberin hat jede Menge zu tun und holt sich deshalb Unterstützung von ihrer Familie.

In ihrer Instagram-Story ging sie auf die Frage ihrer Follower ein: Wird Nessi bald wieder in ihre eigene Wohnung ziehen? "Wenn ich überlege, dass ich Zuhause, Krankenhaus, Alltag, Baby, Social Media alles alleine machen müsste, damit würde ich nicht klarkommen", erzählte die frischgebackene Mutter ehrlich. Derzeit sei bei ihren Eltern zu wohnen die beste Lösung für sie und ihren Nachwuchs: "Weil ich die Unterstützung hier bekomme."

Obwohl es nicht immer leicht sei und Nessi sich ihr altes Leben zurückwünscht, schaut sie positiv in die Zukunft. "Dann hat man auch die Momente, in denen man denkt 'Nessi, du kannst es nicht ändern, es ist passiert, man kann nur das Beste aus der Situation machen'", gab sie Einblicke in ihr Seelenleben. Inas Fortschritte zu sehen, mache sie zudem sehr glücklich.

Instagram / inaontourx Coupleontour, Influencer

Instagram / nessiontourx Nessi, YouTuberin

Instagram / nessiontourx Coupleontour, Webstars

