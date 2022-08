Taylor Swift kündigt bei VMAs überraschend neues Album an

Alle Taylor Swift (32) Fans aufgepasst! Am vergangenen Sonntagabend fand in New Jersey die diesjährige Verleihung der MTV Video Music Awards statt. Auch die in Pennsylvania geborene Beauty war mehrfach nominiert und durfte sich am Ende des Abends über zwei Auszeichnungen freuen. Neben ihrem unerwarteten Erscheinen bei der Veranstaltung hatte die Songwriterin noch ein weiteres Ass im Ärmel. Taylor verkündete überraschend, dass im Oktober ihr neues Album erscheinen wird.

Wie unter anderem US Weekly berichtet, ließ die "Look What You Made Me Do"-Interpretin die Bombe während ihrer Dankesrede auf der großen Bühne platzen. Taylor erzählte, dass sie sich bei den Fans für ihre VMA-Stimmen bedanken wolle und deswegen eine Überraschung geplant habe. "Ich habe mir gedacht, wenn ihr schon so großzügig seid und uns das hier gebt, dann wäre es doch ein lustiger Moment, euch zu sagen, dass mein neues Album am 21. Oktober erscheint", erzählte die 32-Jährige dem Publikum. "Ich werde euch um Mitternacht mehr berichten", versprach sie im Anschluss.

Auf ihrem Instagram-Account verkündete die Sängerin am Sonntagabend dann noch, dass ihr neues Album den Titel "Midnights" trägt. Taylor verriet zudem, dass die neuen Songs die Geschichten von 13 schlaflosen Nächten ihres Lebens erzählen. "Dies ist eine Sammlung von Musik, die mitten in der Nacht geschrieben wurde, eine Reise durch Schrecken und süße Träume", schrieb sie in dem Post.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den MTV Video Music Awards im August 2022

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den MTV Video Music Awards im August 2022

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de