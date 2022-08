Traumatisch: "Zoey 101"-Star protestiert gegen Nickelodeon!

Alexa Nikolas (30) erhebt schwere Vorwürfe! Die US-Amerikanerin war mit gerade einmal zwölf Jahren über Nacht berühmt geworden, als sie eine Rolle in der Nickelodeon-Serie Zoey 101 ergattern konnte. In der Show verkörperte sie über zwei Jahre die Nicole – nach Auseinandersetzungen mit Hauptdarstellerin Jamie Lynn Spears (31) verließ sie die Sendung. Über 15 Jahre später schießt Alexa nun hart gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber: Sie wirft der Firma vor, sie nicht vor Missbrauch durch einige Vorgesetzte geschützt zu haben!

Wie ein neues Instagram-Video zeigt, protestierte Alexa zuletzt vor den Nickelodeon-Studios. In dem Clip erklärt die Brünette, sie habe sich damals nicht beschützt gefühlt. Stattdessen seien sexuelle und missbräuchliche Übergriffe durch Geheimhaltungsvereinbarungen vertuscht worden. Nikola selbst schilderte gegenüber TMZ, sie sei am Set verbal missbraucht worden: "Es war so traumatisch." Genauere Details teilte sie nicht.

Mit dem Protest will die 30-Jährige die Behörden dazu bringen, die Vorfälle zu untersuchen. Zudem ist es ihr wichtig, Nickelodeon in Zukunft zu einem sicheren Arbeitsplatz für junge Darsteller zu machen. Nikola fordert weiter eine Entschuldigung an alle Opfer des Unternehmens. Zuletzt hatte sich auch Jennette McCurdy (30) negativ über ihre Jugend in der Filmindustrie geäußert.

Getty Images Der "Zoey 101"-Cast 2005

Getty Images Alexa Nikolas 2005

Instagram / matchthesource Alexa Nikolas, Schauspielerin

