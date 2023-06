Jamie Lynn Spears strahlt mit Co-Stars auf "Zoey 102"-Party!

Die Vorfreude steigt! Jamie Lynn Spears (32), die kleine Schwester von Popstar Britney Spears (41), hatte sich mit ihrer Teen-Show Zoey 101 vor fast 20 Jahren einen Namen machen können. Schon bald wird die beliebte Clique von der Pacific Coast Academy im Film-Sequel "Zoey 102" erneut über die Bildschirme flimmern. Die Stars des Films trafen nun bei einer Party in West Hollywood zusammen: Und Jamie Lynn strahlte an der Seite ihrer Kollegen!

Auf der Promoparty für den neuen Film "Zoey 102", die von Paramount organisiert wurde, kamen die Darsteller rund um Jamie Lynn zusammen. Ganz in Pink posierte die Blondine neben Kollegen, mit denen sie bereits im Teenageralter vor der Kamera gestanden hatte. Die Co-Stars Erin Sanders (32) und Jack Salvatore werden in "Zoey 102" wieder ihre altbekannten Rollen Quinn und Mark spielen und waren auf der Promoparty zu Gast. Ihre Serienkollegin Victoria Justice (30), die im Film nicht zu sehen sein wird, war zu diesem Anlass ebenfalls erschienen.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich die zerstrittenen Spears-Schwestern wieder annähern sollen. Britney hatte auf ihrem Instagram-Account gepostet: "Es war schön, meine Schwester letzte Woche am Set zu besuchen! Ich habe euch so sehr vermisst!" Auch wenn ihre kleine Schwester sich dazu bisher nicht selbst geäußert hat, so lassen Britneys Worte auf eine Versöhnung schließen.

Getty Images Erin Sanders, Jack Salvatore und Jamie Lynn Spears im Juni 2023

Getty Images Jamie Lynn Spears bei der "Zoey 102" Party im Juni 2023

Getty Images Britney Spears und ihre Schwester Jamie Lynn Spears bei den "Teen Choice Awards" 2002

