Schwanger mit 15! Jamie Lynn Spears erklärt "Zoey 101"-Aus

Jamie Lynn Spears (32) ist niemandem eine Rechenschaft schuldig! Mit ihrer Rolle in der Nickelodeon-Serie Zoey 101 erlangte die kleine Schwester von Britney Spears (41) große Bekanntheit. Von 2005 bis 2008 hatte die Schauspielerin dort die Hauptrolle verkörpert. Im zarten Alter von 15 Jahren wurde die Blondine jedoch überraschend schwanger und stieg aus der Sendung aus, was zum Ende der Serie führte. Davon waren nicht wenige Fans ziemlich enttäuscht, doch für Jamie war ihre Entscheidung eine persönliche Verpflichtung!

"Es hat nicht für jeden Sinn ergeben, aber für mich schon", äußert sich die "Süße Magnolien"-Darstellerin im "Better Tomorrow"-Podcast. Für Jamie habe es Sinn ergeben, diese Verantwortung zu übernehmen und sich ganz auf ihre Schwangerschaft zu konzentrieren. "Die gesamte Welt kam auf mich zu und hat mir erzählt, was ich doch für ein schlechter Mensch sei und dass jedes junge Mädchen, das die Show gesehen hat, wegen meiner persönlichen Entscheidung ruiniert sei", erinnert sich die 32-Jährige zudem.

Vor wenigen Wochen gab es dann die erfreuliche Nachricht, dass Jamie doch wieder in die Rolle der Zoey Brooks schlüpfen wird! Die Serie soll nämlich eine Fortsetzung in Form eines Films mit dem Titel "Zoey 102" erhalten. Erscheinen soll der Streifen sogar schon am 27. Juli auf Paramount+.

Getty Images Der "Zoey 101"-Cast im April 2005

Getty Images Jamie Lynn Spears im Dezember 2022

Getty Images Der Cast von "Zoey 102" im Juni 2023

