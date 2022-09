Jennette McCurdy: Filmgeschäft hat ihre Kindheit ausgebeutet

Jennette McCurdy (30) erhebt schwere Vorwürfe! Vor allem durch ihre Rolle in iCarly wurde sie schon in jungen Jahren berühmt. Inzwischen hat der Serienstar der Schauspielerei aber den Rücken gekehrt. Sie habe damit lediglich die Träume ihrer Mutter gelebt und unter dem Druck schwer gelitten. Inzwischen sei sie sogar froh, dass ihre Mama 2013 gestorben ist. Nun fand Jennette wieder klare Worte: Ihre gesamte Kindheit über sei sie von der Filmindustrie ausgebeutet worden.

Im Interview mit The New York Times sprach die heute 30-Jährige über die Schattenseiten ihres frühen Ruhms: "Meine gesamte Kindheit und Jugend wurde sehr ausgebeutet." Noch heute spüre sie die Nachwirkungen. "Es gab Fälle, in denen die Leute die besten Absichten hatten und vielleicht nicht wussten, was sie taten. Aber es gab auch Fälle, in denen sie es wussten – sie wussten genau, was sie taten", betonte Jennette. Unter anderem habe ihre Mutter nicht eingegriffen, als ihr damals Alkohol serviert wurde und als sie als Teenager unter Druck gesetzt wurde, sich im Bikini fotografieren zu lassen.

Dass Jennette damals so schwer zu kämpfen hatte, ahnte ihr "iCarly"-Co-Star Miranda Cosgrove (29) nicht im Geringsten. "Wenn man jung ist, ist man so mit sich selbst beschäftigt", erinnerte sie sich und fügte hinzu: "Man erwartet solche Dinge nicht von der Person im Raum, die alle zum Lachen bringt."

Anzeige

Getty Images "iCarly"-Star Jennette McCurdy und ihre Mutter Debbie

Anzeige

Getty Images Jennette McCurdy, April 2016

Anzeige

Getty Images Jennette McCurdy und Miranda Cosgrove bei einem Event in Los Angeles im Juli 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de