Während Vormundschaft: Britney Spears wollte durchbrennen!

Britney Spears (40) packt aus. Die Sängerin lebte 13 Jahre lang unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (70). Erst Ende 2021 schaffte es die Popsängerin, sich aus den Fängen ihrer Familie zu befreien: Ein Gericht erklärte die "Toxic"-Interpretin für eine freie Frau. Ihre neu gewonnene Selbstständigkeit nutzte sie, um ihre große Liebe Sam Asghari (28) im vergangenen Juni zu heiraten. Doch während der Vormundschaft führte Britney mit einer anderen Person eine geheime Beziehung – und wollte sogar mit dieser abhauen!

Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichte die Sängerin einen Audioclip, bei dem sie einige Details auspackt, die während der Vormundschaft passiert sind. Nach einem Konzert habe die 40-Jährige mit ihrer Assistentin gesprochen, mit einer geheimen Liebe das Land zu verlassen, um der Aufsicht ihres Vaters zu entkommen. "Meine größte Angst war, was würde mein Vater tun […]? Was, wenn sie mich finden würden und was würden sie dann tun?", hatte sie gegenüber der Angestellten ihre Bedenken geäußert. Britney sei davon ausgegangen, dass ihre Familie sie einsperren oder ihr sogar wehtun würde.

Doch warum rückt die "Circus"-Interpretin jetzt damit raus? "Ich teile das, weil ich möchte, dass die Leute wissen, dass ich auch nur ein Mensch bin", erklärte Britney. Da sie während der Vormundschaft sehr darunter gelitten habe, keine eigenen Entscheidungen zu treffen können, möchte sie nun unbedingt darüber sprechen.

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Getty Images Britney Spears bei den MTV Video Music Awards, 2015

Getty Images Britney Spears, Sängerin

