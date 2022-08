XXL-Fete: Eko Fresh und seine Sarah feiern Traumhochzeit!

Sie haben sich ihren Traum endlich erfüllt! Eigentlich ist Eko Fresh (38) schon seit Januar 2016 mit seiner Partnerin Sarah Bora verheiratet. Seit sechs Jahren sind sie auch schon stolze Eltern ihres Sohnes Elijah. Das Paar will sogar noch weitere Kinder. Doch nun kümmerten sich der Rapper und seine Gattin erst mal um sich selbst: Eko und Sarah feierten ihre lang ersehnte XXL-Traumhochzeit!

Wie Bild berichtete, war es am Freitag endlich so weit und die beiden haben in einer großen freien Trauung Ja gesagt. Auch ihr gemeinsamer Sohn spielte dabei eine Rolle: Der Sechsjährige brachte die Ringe. Die pompöse Sause stieg in der Eventlocation La Redoute in Bonn und konnte offenbar alle Wünsche des Brautpaares erfüllen. "Der Tag war einfach unbeschreiblich. Es war so schön, alle liebsten Menschen an diesem Tag mit dabei zu haben. Von der Trauung bis hin zur Party war es ein magischer Tag", schwärmten Eko und Sarah. Unter anderem Ex-Profifußballer Hans Sarpei (46) und Schauspieler Patrick Mölleken (28) feierten mit.

Neben einer vierstöckigen Torte von Promi-Koch Johann Lafer (64) sorgten auch die Looks der Braut für Aufsehen. An ihrem großen Tag trug Sarah gleich drei verschiedene Kleider: Ein opulentes Prinzessinnen-Kleid, eine eng anliegende Robe für den Empfang und einen kurzen Party-Dress. Danach verabschiedeten sich die Turteltauben in die Wellness-Flitterwochen.

Anzeige

Instagram / sarah.bora.official Eko Fresh und Sarah Bora mit ihrem Sohn, August 2022

Anzeige

Instagram / sarah.bora.official Eko Fresh und seine Frau Sarah Bora, Mai 2022

Anzeige

Instagram / sarah.bora.official Sarah Bora, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de