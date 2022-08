Zurück nach England: Ozzy Osbourne will nicht in USA sterben

Ozzy Osbourne (73) will zurück! Der britische Musiker, vor allem bekannt durch die Heavy-Metal-Band Black Sabbath, lebt seit über 25 Jahren in Los Angeles. Gemeinsam mit seiner Frau Sharon Osbourne (69) und ihren drei Kindern hat er sich dort ein Leben aufgebaut, das in der Realityshow "The Osbournes" dokumentiert wurde. Doch seine letzte Zeit auf Erden will er dort offenbar nicht verbringen. Ozzy möchte vor seinem Tod zurück nach England!

In einem Interview mit The Guardian erklärte er, warum er seine Wahlheimat verlassen will. "Ich habe es so satt, dass hier Menschen jeden Tag getötet werden", hielt Ozzy fest und kritisierte zugleich die in den Vereinigten Staaten geltenden Waffengesetze. Zuletzt hatten die Medien wieder vermehrt von Schießereien an Schulen berichtet. "Und dann gab es auch noch die Schießerei bei einem Konzert in Vegas. Es ist zu verrückt. Ich will nicht in diesem verrückten Land sterben", betonte der Prince of Darkness.

Seine Frau Sharon pflichtet dem 73-Jährigen bei, das Land sei einfach ein "sehr komischer Ort zum Leben". Der Schockrocker will also zurück zu seinen Wurzeln: "Ich bin britisch, ich will zurückkehren. [...] Es ist einfach an der Zeit, nach Hause zu gehen", erzählte der in Birmingham geborene Musiker im weiteren Gespräch.

Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Sänger

Anzeige

Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de