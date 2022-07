Nach OP: Sharon und Ozzy Osbourne feiern 40. Hochzeitstag

Ozzy Osbourne (73) feiert seine Ehe. Der einstige Black-Sabbath-Frontman und Sharon (69) gaben sich am 4. Juli 1982 das Jawort. 2017 heirateten die Eltern von drei gemeinsamen Kindern sogar noch einmal in Las Vegas. Nachdem der Rocker im vergangenen Monat eine große Operation an seinem Rücken überstehen musste, hofft er nun auf eine schnelle Genesung, um bald sein Ehegelübde erneuern zu können. Bis es so weit ist, feiert Ozzy aber erst mal seinen 40. Hochzeitstag im Netz.

Auf seinem Instagram-Profil teilte der Musiker ein Foto von Sharon und sich am Tag ihrer Hochzeit. Auf dem Schnappschuss ist die Braut in einem bodenlangen weißen Kleid zu sehen, während sie einen Blumenstrauß in der Hand hält und verliebt zu ihrem Mann schaut. Ozzy trägt einen weißen Anzug und schaut lächelnd in die Kamera. Zu dem Bild schrieb der 73-Jährige: "Heute vor 40 Jahren! Alles Gute zum Jahrestag, mein Liebling."

Auch Tochter Aimee (38) gratulierte ihren Eltern im Netz zu ihrer Rubinhochzeit. In ihrer Instagram-Story teilte die 38-Jährige ein Bild, was ihre Eltern als junge Erwachsene bei einem Kuss zeigt. Dazu schrieb sie auf Französisch: "Einen fröhlichen Jahrestag, Mama und Papa."

Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne im Juni 2015

ActionPress/SIPA PRESS Ozzy Osbourne 2020

Instagram / aro_officialmusic Aimee Osbourne im Januar 2022

