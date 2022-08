Katie Price: Sie ist nur wegen ihrer Kinder noch am Leben

Katie Price (44) wollte ihrem Leben ein Ende setzen. Seit mehr als 13 Jahren hat das Model bereits mit psychischen Problemen zu kämpfen. Wie sie damals verriet, leide sie unter Depressionen und habe sogar über Suizid nachgedacht. 2018 wurde der fünffachen Mutter dann noch eine Posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Wie Katie nun offenbarte, sei sie nur dank ihrer Kinder noch am Leben.

In ihrer TV-Show "Katie Price: Trauma and Me" sprach die 44-Jährige jetzt offen über ihre mentale Gesundheit. "Vor ein paar Jahren hatte ich eine schwere Depression, eine Depression zusätzlich zu einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Ich war suizidgefährdet, ich wollte nicht mehr hier sein", erzählte das It-Girl. Ihren Kindern habe sie es zu verdanken, dass sie noch lebe. "Alles, was ich gesehen habe, waren die Gesichter der Kinder und ich möchte nicht, dass das noch einmal passiert", erinnerte sich Katie.

Für die gebürtige Britin stehen ihre Kids immer an erster Stelle. Vor allem ihr ältester Sohn Harvey (20) weckt in dem TV-Star immer wieder den Beschützerinstinkt. Bereits seit seiner Geburt leidet der Teenager am Prader-Willi-Syndrom und wird deshalb gelegentlich Opfer von Mobbing. Vergangenes Jahr zog Katie daher sogar vor Gericht.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price, April 2021

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Sohn Harvey



