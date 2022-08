Keine Frau dabei: Lukas schmeißt "Are You The One?" hin!

Er geht freiwillig! Bei Are You The One – Reality Stars in Love ging es in den aktuellen Folgen drunter und drüber. Die Matchbox-Entscheidung von Amadu und Isabelle wurde nämlich von Gina verkauft – und das für schlappe 15.000 Euro. Dabei ging es den beiden Ladys nicht ums Geld, sondern um ihre Freundschaft, denn so konnte Isabell garantiert dortbleiben. Das sorgte für Drama in der Villa – so viel Drama, dass der Teilnehmer Lukas sogar das Handtuch warf!

Dem einstigen Temptation Island V.I.P.-Verführer wurden die Diskussionen und Streitigkeiten zu viel. "Ich bin menschlich enttäuscht. Wir sind kein Team und werden auch kein Team. Ich bin von allen Frauen enttäuscht, hier ist keine Frau, mit der ich ein Perfect Match sein kann", regte sich Lukas nach Ginas Entscheidung auf. In dem Format habe er schlichtweg mehr schlechte als gute Zeiten, weswegen er kurz vor Halbzeit hinschmiss. Das Blöde nur: Sein Perfect Match muss deshalb auch die Villa verlassen!

Dies würde Lukas zwar leidtun, jedoch auch nicht bei allen Frauen in der Villa. Falls nämlich Isabell seine Hälfte sein sollte, hätte er kein Problem damit: "Ja, mein Gott. Dann ist es halt auch ein bisschen Karma", betonte er. Aber tatsächlich musste die Beauty & The Nerd-Bekanntheit Luisa (20) mit ihm gehen. Denn laut Psychologen soll sie perfekt zu dem Tattooliebhaber passen. Die Blondine brach in Tränen aus, war Lukas jedoch nicht böse.

RTL / Markus Hertrich Gina Alicia, "Are You The One?"-Kandidatin

RTL / Frank Fastner Lukas Berghof, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

Instagram / luisakrpp Luisa Krappmann, Influencerin

