Mit 17 Jahren bei "Die Höhle der Löwen": Wie kam es dazu?

Aaron Holzhäuer konnte die Investoren von seiner Erfindung überzeugen! In der ersten Folge der aktuellen Die Höhle der Löwen-Staffel stellte der 17-Jährige seinen eigens entwickelten Fahrradtresor vor. Gleich mehrere Löwen wollten in das Start-up des Teenagers investieren – den Deal ging Aaron mit Carsten Maschmeyer (63), Georg Kofler (65) und Ralf Dümmel (55) ein. Doch was hat den 17-Jährigen dazu bewegt, so jung ein Unternehmen zu gründen?

"Der Grund für eine so junge Gründung war der Zeitpunkt der Fertigstellung von BeeMyBox. Als ich BeeMyBox fertig entwickelt habe, wollte ich keine Zeit mehr verlieren und diese optimal nutzen, solange ich sie habe", erklärte Aaron im Promiflash-Interview. Das kam nicht nur gut bei den Investoren an – auch in seinem Umfeld bekam er Zuspruch für seine Idee. "Ich wurde oft in meiner Umsetzung bekräftigt", plauderte der Teenager aus.

Gemeinsam mit seinen Löwen konnte Aaron bereits erste Erfolge erzielen. "Wie man gesehen hat, sind super Produkte in guter Qualität rechtzeitig im Handel sowie online verfügbar. Ohne tatkräftige Unterstützung der Löwen und deren Teams wäre das so nicht möglich gewesen", verriet Aaron. Zwischen ihm und den Investoren habe sich seit der Sendung ein sehr freundschaftliches Verhältnis entwickelt.

Anzeige

RTL Carsten Maschmeyer, Nils Glagau und Aaron Holzhäuer bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

RTL Aaron Holzhäuer bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

RTL Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Dr. Georg Kofler und Ralf Dümmel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de