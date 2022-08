Neuheit bei "Höhle der Löwen": Investoren erstmals als Team!

Die Höhle der Löwen kehrt mit einer einmaligen Erneuerung zurück! Bald startet die 12. Staffel der TV-Show, in der ambitionierte Erfinder und Gründer versuchen, mit ihren Geschäftsideen bei namhaften Investoren einen Deal zu bekommen. Die Investoren wechseln dabei fast jede Staffel durch. Neben Judith Williams (50) und Rennfahrer Nico Rosberg (37) nahmen auch schon Carsten Maschmeyer (63), Ralf Dümmel (55) und Georg Kofler (65) als Löwen Platz. In der neuen Staffel gibt es jetzt eine einmalige Neuerung: Ralf und Georg kämpfen erstmals gemeinsam um die Gründer!

Wie RTL jetzt ankündigte, startet die neue Staffel "Die Höhle der Löwen" Ende August. Dort wird mit Ralf und Georg in der ersten Folge zum ersten Mal ein Investoren-Duo auf den Sofas sitzen. Grund dafür sei die Tatsache, dass Georgs Unternehmen Social Chain AG zuvor Ralfs DS-Gruppe übernommen habe. Diese Firmenfusion führte jetzt auch in der Sendung zu einer Zusammenarbeit der beiden Unternehmer. Allerdings betonte der Sender, dass dies nur in der ersten Folge der Fall sei. Wie es danach weitergeht, wurde noch nicht verraten.

Zuvor wurde bereits bekannt gegeben, dass ebenfalls erstmals ein Social-Media-Star als Gastlöwin mit von der Partie ist. In der neuen Staffel wird Influencerin Diana zur Löwen zu den Investoren stoßen, und sie kann es offenbar kaum erwarten. "Ich bin als Gastlöwin bei 'Die Höhle der Löwen'. Ich freue mich so", schrieb die 27-Jährige auf ihrem Instagram-Account.

Instagram / drgeorgkofler Georg Kofler und Ralf Dümmel

RTL / Bernd-Michael Maurer Georg Kofler, Nico Rosberg, Carsten Maschmeyer bei "Die Höhle der Löwen"

Getty Images Diana zur Löwen, Influencerin

