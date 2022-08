Nach Datingshow: Bereut Evelyn Burdecki ihre Entscheidung?

Wie denkt Evelyn Burdecki (33) heute darüber? In ihrer Datingshow Topf sucht Burdecki versuchte der Dauer-Single, die große Liebe zu finden. Doch obwohl 21 Männer um das Herz des Realitysternchens kämpften, sollte es einfach nicht klappen: Nachdem es Stefan, Ulrich, David und Nicolas ins Finale schafften und mit der Ex-Bachelor-Kandidatin auf ein Einzeldate gingen, entschied Evelyn, dass sie keinen der vier weiter kennenlernen möchte. Doch wie denkt sie jetzt darüber? Gegenüber Promiflash verriet Evelyn, ob sie ihre Entscheidung heute bereut!

Gemeinsam mit Promiflash ließ Evelyn ihre Zeit während "Topf sucht Burdecki" Revue passieren – und plauderte aus, ob sie heute genauso handeln würde: "Ich stehe zu allem, was ich in der Sendung gemacht habe. [...] Ich bin ein Bauchmensch, und auf den habe ich auch gehört, da kann keine Entscheidung falsch sein", hielt die 33-Jährige fest. So wollte die Ex von Domenico De Cicco (39) nichts erzwingen: "Die Jungs waren alle echt super [...], aber wenn sich nach vielen Treffen nicht das berühmte Kribbeln im Bauch einstellt, dann ist das eben so", gab die Moderatorin zu verstehen.

Trotz alledem es zwischen Evelyn und einem der Kandidaten nicht funkte, hat sie auch heute nach der Show noch mit einigen Jungs Kontakt, wie sie ebenfalls im Promiflash-Interview preisgab: "Ja, klar, warum denn auch nicht? Wir haben uns doch alle zum größten Teil super verstanden." Mit wem sie weiterhin in Kontakt steht, verriet die Blondine allerdings nicht.

Sat.1 Stefan, Ulrich, David, Nicolas und Evelyn Burdecki bei "Topf sucht Burdecki"

SAT.1/Julia Feldhagen Evelyn Burdecki in ihrer Show "Topf sucht Burdecki"

SAT.1 Evelyn Burdecki bei "Topf sucht Burdecki" mit Pawel, Christian und André

