Fand Evelyn Burdecki in ihrer Dating-Show einen Partner?

Hat Evelyn Burdecki (33) ihren Traummann gefunden? Dauer-Single Evelyn wünscht sich eine Beziehung. Die TV-Bekanntheit möchte nicht nur einen liebevollen Mann an ihrer Seite, sondern hätte auch gerne irgendwann eigene Kinder. Um diesem Wunsch näher zu kommen, suchte sie in ihrer Sendung Topf sucht Burdecki nach ihrer großen Liebe. Jetzt lief das Finale der Show. Fand Evelyn ihren persönlichen Mister Right?

21 Single-Männer kämpften bei "Topf sucht Burdecki" um Evelyns Herz. Beziehungsexpertin Dr. Sandra Kohldörfer stand der ehemaligen Dschungelcamp-Königin bei Fragen rund um Liebe und Dating zur Seite, doch die Suche gestaltete sich als schwierig. Im Finale standen dennoch vier Männer, die es der 22-Jährigen angetan haben: Stefan, Ulrich, David und Nicolas. Mit allen ging Evelyn auf ein Einzeldate, bevor die 33-Jährige sich für einen Mann entscheiden musste. Doch bei der Entscheidung verkündete sie: Sie möchte niemanden von den Männern weiterhin kennenlernen! Evelyn bleibt also Single.

"Es war cool, und es war schön. Mein Herzchen wurde auch in vielen Situationen warm. Aber das Kribbeln kam nicht", zog Evelyn ein Fazit. Sandra Kohldörfer meinte hingegen, das Problem der Ex-Bachelor-Kandidatin erkannt zu haben. Evelyn leide unter Decidophobie. "Das ist die übersteigerte Angst davor, die falsche Entscheidung zu treffen", erklärte die Expertin.

SAT.1/Stephan Pick Evelyn Burdecki bei "Topf sucht Burdecki"

Sat.1 "Topf sucht Burdecki"-Kandidat Stefan

Sat.1 "Topf sucht Burdecki"-Teilnehmer Ulrich

