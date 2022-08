Wie süß! Pietro Lombardi macht Laura eine Liebeserklärung

Pietro Lombardi (30) ist überglücklich mit seiner Laura Maria Rypa (26)! Im Juni dieses Jahres feierte das Paar sein Liebes-Comeback: Die beiden gaben ihrer Beziehung eine zweite Chance. Nur zwei Monate später durften sich die Fans über eine weitere Überraschung von den beiden freuen: Die Turteltauben verkündeten, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Das stimmt Pietro extrem glücklich, weshalb er seiner schwangeren Freundin Laura eine süße Liebeserklärung machte.

In seiner Instagram-Story postete der Sänger einige Videos, die allesamt seine Partnerin zeigen. So sieht man den "Phänomenal"-Interpretin unter anderem mit seiner Freundin am Kuscheln, aber auch, wie Laura in einen Pool springt oder einen Kinderwagen aussucht. Zu den Clips schrieb der Sänger dazu: "Bin sehr stolz auf dich. Auch wenn nicht immer alles einfach war, wir haben immer für die Liebe gekämpft und es hat sich gelohnt." Außerdem verspricht er seiner Liebsten immer für sie und ihr gemeinsames Kind da zu sein.

Auch wenn ihre Liebe zueinander groß ist, möchten die beiden eine Hochzeit noch abwarten, wie die beiden während eines Instagram-Livestreams verrieten. Deshalb soll das Baby erst einmal noch Lauras Nachnamen tragen. "Wenn wir heiraten, werde ich seinen Namen tragen und das Kind selbstverständlich auch", erklärte die Influencerin.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa, Freundin von Pietro Lombardi

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

