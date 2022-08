Yasin und Henrik befreundet: Was hält Paulina Ljubas davon?

Paulina Ljubas (25) sieht es gelassen. Die Influencerin nahm im vergangenen Jahr mit ihrem damaligen Partner Henrik Stoltenberg bei Temptation Island V.I.P. teil – ihre Beziehung ging nach dem Fremdflirt-Experiment allerdings in die Brüche. Im Februar dieses Jahres kam sie mit Yasin Mohamed (31) zusammen, jedoch trennten sich die beiden nach wenigen Monaten wieder voneinander. Yasin und Henrik sind trotz derselben Ex-Freundin miteinander befreundet – wie findet Paulina das?

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Beauty ihren Fans einige Fragen. Dabei interessierten sich ihre Follower für ein Thema brennend: Wie steht Paulina zu der Freundschaft zwischen ihren Ex-Freunden? "Ich habe mit beiden kein Problem und umgekehrt auch nicht", erklärte die 25-Jährige und führte weiter aus: "Wir sind alle erwachsen und jeder darf rumhängen, mit wem er will." Wegen ihrer ähnlichen Charakterzüge könne es die einstige Köln 50667-Darstellerin sogar verstehen, warum Yasin und Henrik Kumpels sind.

Einen neuen Mann gibt es allerdings nicht in Paulinas Leben. Für die TV-Bekanntheit ist das aber kein Problem, denn sie brauche momentan nicht unbedingt einen Partner. "Es gibt unheimlich viel Liebe in meinem Leben", erklärte sie und merkte an: "Ich könnte mir keine besseren Menschen als meine Freunde und meine Eltern vorstellen."

Anzeige

RTLZWEI Yasin Mohamed, "Kampf der Realitystars"-Kandidat

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg "Temptation Island V.I.P. 2022"-Teilnehmer Henrik Stoltenberg

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de