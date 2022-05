Paulina Ljubas (25) lebt wieder ihr bestes Leben! In den vergangenen Monaten musste die Reality-TV-Bekanntheit die ein der andere Krise wegstecken: Nachdem die Beziehung zu Henrik Stoltenberg nach der Temptation Island-Teilnahme dramatisch zu Ende ging, hielt auch die Liaison mit Yasin Mohamed (30) nicht lange. Nach der Trennung hatte Paulina erzählt, immer noch unter Liebeskummer zu leiden. Doch das ist jetzt offenbar vorbei: Paulina fühlt sich wieder richtig angekommen im Leben.

Auf Instagram erzählte sie jetzt von ihrem Wochenende und schwärmte von der tollen Zeit, die sie erlebt habe. "Ich habe mich wieder richtig wie ich selbst gefühlt. Ich freue mich", zeigte Paulina sich sichtlich glücklich. Das hätten ihr auch ihre längsten Freunde bestätigt. "Ich bin einfach wieder richtig glücklich, das ist krass. Es hat ja auch zwei Monate gedauert", freute sie sich über ihr neues Lebensgefühl. Es gebe für sie nichts Schöneres, als kein Interesse mehr an jemandem zu haben.

Paulina scheint ihr Singleleben also jetzt in vollen Zügen zu genießen: "Niemand stresst sich, niemand belügt dich, niemand verarscht dich. Du hast einfach keine Kopfschmerzen." Die Ex-BTN-Dartsellerin sei zwar eigentlich ein totaler Beziehungsmensch – der Streit bei den Pärchen in ihrem Umfeld zeige ihr aber, wie schöne es alleine sei. "Hier wird gemacht, worauf wir Bock haben. Geil!", feierte sie.

Instagram / paulina_ljubas Die Reality-TV-Stars Yasin Mohamed und Paulina Ljubas in Dubai

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed

