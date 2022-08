400 Gegenstände: Willi Herrens Nachlass wird versteigert!

Willi Herrens (✝45) Hab und Gut kommt jetzt unter den Hammer! Der Lindenstraße-Star war im April 2021 plötzlich verstorben. Das Erbe des Reality-TV-Stars hatten seine Kinder Stefano und Alessia (20) sowie seine Ehefrau Jasmin Herren (43) aber nicht angetreten. Neben seinen Besitztümern hatte der Schlagersänger nämlich auch noch rund 500.000 Euro Schulden hinterlassen. Nun werden knapp 400 persönliche Gegenstände von Willi versteigert!

Wie Jasmin in ihrer Instagram-Story mitteilte, können Willis hinterbliebene Erbstücke online erworben werden. Mit dem Gewinn sollen wohl Willis Gläubiger bedient werden. Die ganze Aktion scheint an der Brünetten aber nicht spurlos vorbeizugehen: "Mir geht es heute nicht so gut. [...] Ich hoffe, dass alles einen würdevollen Platz kriegt und dass ihr einfach noch eine schöne Erinnerung an Willi habt."

Aber was kann überhaupt alles ersteigert werden? Unter den Gegenständen befinden sich unterschiedlichste persönliche Dinge. Zum Beispiel sind Willis alter Koffer, Glücksbringer und Kleidung des verstorbenen Entertainers unter den Sachen.

Hauter,Katrin / ActionPress Willi Herren mit seinen Kindern Alessia und Stefano

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019

SAT.1 Willi Herren, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

