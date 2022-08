Finden Prinz William und Harry an Dianas Todestag zusammen?

Sind Prinz William (40) und sein Bruder Harry (37) an diesem Tag nicht füreinander da? Seit Harry und seine Frau Meghan (41) die königlichen Pflichten niedergelegt hatten und in die USA zogen, kommt es immer wieder zu Streitereien zwischen den Brüdern. Und auch zum heutigen 25. Todestag ihrer Mutter Diana (✝36) scheinen die beiden Prinzen nicht aufeinander zuzugehen: William und Harry werden den traurigen Tag nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit verbringen!

Wie Mirror jetzt berichtete, soll ein Berater jetzt verraten haben, dass die royalen Brüder Dianas Todestag nicht gemeinsam würdigen: So habe laut Williams Mitarbeiter der 40-Jährige "nicht vor", den Anlass mit einer öffentlichen Ansprache zu begehen. "Er wird den Tag zweifellos damit verbringen, über das unglaubliche Vermächtnis seiner Mutter nachzudenken und über die Arbeit, die er jeden Tag leistet, um es auf jede erdenkliche Weise zu fördern", behauptete zudem eine weitere Quelle. Harry wiederum würdigte seine Mutter bereits während einer Benefizveranstaltung: "Jeden Tag hoffe ich, sie stolz zu machen", hatte der 37-Jährige vor wenigen Tagen erklärt.

Trotz der Spannungen begingen William und Harry bis letztes Jahr den Todestag ihrer Mutter stets gemeinsam! So enthüllten die Brüder unter anderem 2021 eine Statue von Diana. Auch vor fünf Jahren standen sie Seite an Seite und besichtigten die Gedenksteine für die Prinzessin im Kensington Palace.

Getty Images Prinzessin Diana und ihre Söhne Prinz Harry und Prinz William

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, Juli 2021

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und Prinz Charles

