Mit Yeliz: Diese drei Ladys sollen ins Dschungelcamp ziehen!

Wer ist alles dabei? Schon jetzt kocht die Gerüchteküche, wer in der kommenden Staffel vom Dschungelcamp in den australischen Busch ziehen wird. Ganz vorne mit dabei sind Andrej Mangold (35), Lucas Cordalis (55) und Twenty4tim (21) – bestätigt ist bislang jedoch noch nichts. Nach den drei Männerspekulationen rücken nun auch die Frauen nach: Diese Ladys sollen sich in den Dschungel wagen!

Wie Bild erfahren haben will, stehen drei Damen hoch im Kurs – allen voran: Yeliz Koc (28)! Die Influencerin ist schon aus dem TV bekannt und sucht demnächst sogar in ihrer eigenen Show nach der großen Liebe. Auch Djamila Rowe (55) soll in den Startlöchern stehen – sie bewarb sich schon einmal für die Sendung, konnte jedoch den damaligen Vorentscheid bei der "Dschungelshow" nicht für sich gewinnen.

Die Dritte im Bunde soll laut dem Blatt Lisha sein. Die YouTuberin sammelte bereits TV-Erfahrung bei dem Sommerhaus der Stars, in dem sie gemeinsam mit ihrem Partner Lou ihre Schlagfertigkeit bewies und für ordentlich Drama unter den Promis sorgte.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2022

Instagram / djamilarowe Djamila Rowe, 2021

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

