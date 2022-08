Schwere Zeit: Diese Menschen standen Fürstin Charlène bei

Fürstin Charlène (44) spricht offen über die harten vergangenen Monate. Zuletzt hatte die Beauty dem monegassischen Volk immer wieder Sorgen bereitet: Wegen gesundheitlicher Probleme hatte sie Anfang 2021 mehrere Monate in Südafrika verbringen müssen. Auch nach ihrer Rückkehr zu ihrer Familie wirkte sie weiterhin angeschlagen und unglücklich. Langsam scheint es der Ex-Profischwimmerin jedoch wieder besser zu gehen. Nun verriet Charlère, wer während der schwierigen Zeit immer an ihrer Seite war.

In einem seltenen Interview mit der südafrikanischen Zeitschrift "You" sprach die zweifache Mutter nun ehrlich darüber, wer ihr in den turbulenten Stunden beigestanden hat. "Ich habe eine schwere Zeit durchgemacht", begann die 44-Jährige in dem Gespräch zu berichten. Sie fuhr fort, dass sie jedoch sehr dankbar für ihre Familie sei. "Ich hatte das Glück, von meinem Mann, meinen Kindern und meiner Familie unterstützt und geliebt zu werden, woraus ich all meine Kraft schöpfe", fuhr Fürst Alberts II. (64) Frau fort. Eine weitere Sache, die ihr viel Kraft geschenkt habe, sei ihr Glaube und Gott gewesen.

Nach der langen royalen Auszeit will Charlène bald nun auch endlich wieder in ihren normalen Alltag starten. "Mein Jahr ist ausgefüllt und strukturiert. Ich widme mich voll und ganz meinen gegenwärtigen und zukünftigen persönlichen Projekten, aber auch den Bedürfnissen meiner Kinder", erzählte die Blondine. Das werde sich in der nächsten Zeit auch nicht ändern.

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène im Juli 2022

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert mit ihren beiden Kindern, Mai 2022

Getty Images Fürstin Charlène im Juni 2022

