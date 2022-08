Vor Publikum: Robbie Williams übergibt sich auf der Bühne

Hat Robbie Williams (48) etwas Falsches gegessen oder war es doch die Aufregung? Seit Jahren ist der Brite ein erfolgreicher Sänger und Songwriter – aber auch auf der Bühne machte er stets eine gute Figur. Jetzt feierte Robbie nach langer Pause sein Live-Comeback: In München sang er gemeinsam mit dem Publikum seine beliebtesten Hits. Dabei verlief der Auftritt allerdings anders als geplant: Robbie musste sich vor seinen 100.000 Fans übergeben!

Wie die Aufnahmen, die Bild vorliegen, zeigen, wollte der 48-Jährige bei seinem Konzert in München gerade seinen Song "She's The One" zum Besten geben, als es ihm auf einmal nicht gut ging: Während die Band weiterspielte und seine Fans für ihn den Gesang übernahmen, eilte Robbie zum hinteren Rand der Bühne und übergab sich! Doch keinen Grund zur Sorge: Nachdem ein Crewmitglied den Sänger stützte, stand Robbie nach nur wenigen Sekunden wieder auf der Bühne und sang seinen Song souverän zu Ende.

Wenig später erklärte der ehemalige Take That-Star höchstpersönlich, warum es zu dem kleinen Zwischenfall kam: Robbie hatte angeblich zu viele Nikotin-Bonbons gelutscht! Doch nur wenige Stunden nach dem Konzert schien sich der Entertainer von seinem gereizten Magen erholt zu haben – auf Instagram postete er ein Bild von seinem Auftritt und bedankte sich damit bei seinen Fans.

Anzeige

Getty Images Robbie Williams auf einer Veranstaltung, 2022

Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Anzeige

Getty Images Robbie Williams im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de