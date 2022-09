Khloé Kardashian stolz: Tochter True liebt ihren Baby-Bruder

True Thompson (4) könnte sich in ihrer neuen Rolle als große Schwester wohl kaum besser schlagen! Anfang August wurde Khloé Kardashian (38) zum zweiten Mal Mama. Per Leihmutter hieß sie mit Tristan Thompson (31) einen Sohn willkommen – obwohl der NBA-Star die Reality-TV-Ikone zuvor mehrfach betrogen hatte und eine Affäre sogar geschwängert hat. Für ihr Baby wollen Khloé und Tristan trotzdem beide da sein – und auch ihre Erstgeborene ist wohl Feuer und Flamme für ihren kleinen Bruder!

Ein Insider berichtete gegenüber HollywoodLife von Khloés neuem Familienleben. Besonders True ist "so begeistert, einen kleinen Bruder zu haben und versucht, bei allem zu helfen." Die Vierjährige wolle nicht von der Seite des Babys weichen und knuddle es ständig: "True ist jeden Tag so aufgeregt und sowohl Khloé als auch Tristan sind beeindruckt, was für eine wunderbare große Schwester sie ist und wie aufmerksam sie ist." Die Familiendynamik habe sich durch den Zuwachs zum Besseren gewendet.

Auch von Missgunst ist seitens der Vierjährigen keine Spur – sehr zu Khloés Freude. "Sie ist erleichtert, dass es keine Eifersuchtsprobleme bei True gibt, denn darüber hat sie sich Sorgen gemacht", erzählte die Quelle. Wegen ihrer Cousins und Cousinen habe die Kleine aber auch schon viel Übung im Umgang mit Babys.

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson, Khloé Kardashian und ihre Tochter True im März 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Tochter True im Juni 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und True Thompson im Juli 2022

