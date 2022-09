Nach Blasenkrebsdiagnose: Mickie Krause ist jetzt tumorfrei!

Mickie Krause (52) kann aufatmen! Vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass bei dem Schlagersänger Blasenkrebs diagnostiziert wurde. Daraufhin musste er sich mehreren Operationen unterziehen und startete mit einer Immuntherapie. Dabei soll eine Entzündung in der Blase simuliert werden, die Abwehrzellen aktiviert, um den Krebs zu bekämpfen. Nun verzeichnet Mickie die ersten Erfolge: Bei seiner neusten Untersuchung konnte kein Tumor mehr gefunden werden!

In einem Instagram-Video berichtete der 52-Jährige von seinem Kontrolltermin: "Bei der endoskopischen Untersuchung wurde kein Tumor entdeckt. Das heißt also, ich bin tumorfrei. Ich bin gesund und munter." Seit ein paar Wochen steht Mickie außerdem wieder auf der Bühne. Doch auch wenn es ihm besser geht, möchte er sich diesbezüglich in Zukunft etwas zurücknehmen. "Es ist ein bisschen viel gewesen, dreimal die Woche Megapark Mallorca und dann vielleicht noch mal fünf, sechs Mal am Wochenende in Deutschland aufzutreten", gestand sich der "Eine Woche wach"-Interpret ein. Statt 200 Mal wolle er im kommenden Jahr maximal 150 Mal auftreten.

Darüber hinaus betonte Mickie, dass er aber nach wie vor für die Bühne brenne. "Ich möchte den Spaß nicht verlieren und hoffe, ihr verliert auch nicht den Spaß an dem, was ich mache und dann bin ich natürlich weiter hoch motiviert und werde Vollgas geben", erzählte er seinen Fans.

Anzeige

ActionPress / Thomas Burg Mickie Krause, "Let's Dance"-Kandidat 2021

Anzeige

ActionPress Mickie Krause, Sänger

Anzeige

ActionPress Mickie Krause im Oktober 2019 in Gelsenkirchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de