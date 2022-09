Nach Camila-Trennung: Leonardo DiCaprio feiert mit Models

Leonardo DiCaprio (47) scheint sich bestens abzulenken. Der Titanic-Star hatte die vergangenen fünf Jahre mit dem Model Camila Morrone (25) an seiner Seite verbracht – nun, wenige Wochen nach ihrem 25. Geburtstag, soll die Beziehung allerdings in die Brüche gegangen sein. Bislang äußerten sich beide Parteien aber noch nicht zu dem Liebes-Aus. Der Schauspieler scheint sein Single-Leben allerdings in vollen Zügen zu genießen: Leo wurde mehrfach beim Feiern gesichtet!

Wie ein Insider gegenüber Page Six berichtet, feierte der 47-Jährige ausgelassen in dem New Yorker Club The NoMad. Dort habe er es sich in einer Gruppe von 21- und 23-jährigen Models gut gehen lassen. "Leo war jede Nacht aus und hat gefeiert. Er war mit seiner alten Crew und ein paar Mädels unterwegs", packte eine andere Quelle aus.

Erst kürzlich machten Gerüchte die Runde, dass der Frauenschwarm schon längst wieder eine Neue datet. Bei der Glücklichen soll es sich um das 22-jährige Model Maria Beregova handeln. Die beiden wurden wohl bei einer luxuriösen Partynacht auf einer Jacht abgelichtet.

LRNYC / MEGA Camila Morrone und Leonardo DiCaprio im Oktober 2019

LRNYC / MEGA Leonardo DiCaprio und Camila Morrone im Februar 2020

Instagram / maria.beregova Maria Beregova in Monaco

