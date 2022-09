Unter 25: Dieses Model soll Leonardo DiCaprio jetzt daten!

Hat er schon eine Neue? Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Leonardo DiCaprio (47) mit seiner derzeitigen Freundin Camila Morrone (25) Schluss gemacht haben soll. Die zwei sollen sich im Guten getrennt haben – doch Fans ließ das bereits aufhorchen. Denn in Leos Dating-Historie zeichnet sich ein Muster ab: Seine letzten Freundinnen waren nie älter als 25! Dazu würde auch passen, dass sich der Schauspieler nun wieder neu umgeschaut haben soll: Dieses 22-Jährige Model soll Leo jetzt daten!

Wie Daily Mail berichtete, wurde die gebürtige Ukrainerin Maria Beregova bei einer luxuriösen Partynacht in St. Tropez gesehen. Und an der Seite des Models war auch Leo! Dem Blatt liegen Bilder vor, die die beiden unter anderem auf einer Jacht zeigen. Das soll schon im Juli gewesen sein – und nur kurze Zeit vorher trennte sich auch Maria von ihrem Ehemann und nahm wieder ihren Mädchennamen an.

Wie es derzeit offiziell um Leos Liebesleben steht, ist bislang nicht bekannt. Maria würde jedoch gut in sein Beuteschema passen – denn auch vor seiner vierjährigen Beziehung mit Camila datete er nur junge, schöne Frauen wie etwa Toni Garrn (30) oder Nina Agdal (30).

Instagram / maria.beregova Maria Beregova in Monaco

Instagram / maria.beregova Maria Beregova, Model

LRNYC / MEGA Leonardo DiCaprio und Camila Morrone im Februar 2020

