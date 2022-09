Nach Leonardo-Trennung: Camila Morrone erstmals gesehen

Wie geht es Camila Morrone (25) wohl gerade? Nach ersten Gerüchten wurde ihre Beziehung mit dem Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (47) vor rund fünf Jahren offiziell. Seitdem wurde das Paar hin und wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit abgelichtet – auf dem roten Teppich zeigten sich die beiden allerdings nie. Doch vor wenigen Tagen folgte die Schock-Nachricht für viele Fans: Der Schauspieler und seine fast 23 Jahre jüngere Freundin sollen sich im Sommer getrennt haben! Jetzt wurde Camila zum ersten Mal nach den Trennungsgerüchten gesehen!

Wie die Bilder, die Mail Online vorliegen, zeigen, schaute sich das Model gemeinsam mit einem Makler ein Apartment in Beverly Hills an! Während der Wohnungsbesichtigung trug Camila ein schwarzes Kleid mit einem plissierten Oberteil und Spaghetti-Trägern. Zu dem schlichten Midikleid kombinierte die 25-Jährige schwarze Ballerinas und eine große Handtasche von Chanel in derselben Farbe.

Während sich seine Ex-Freundin womöglich eine neue Wohnung sucht, soll Leonardo bereits das nächste junge Model daten: Wie Daily Mail erst kürzlich berichtete, wurde der Oscar-Preisträger mit der gebürtigen Ukrainerin Maria Beregova bei einer luxuriösen Partynacht in St. Tropez gesehen. Ob sie Leonardos Neue ist?

LRNYC / MEGA Camila Morrone und Leonardo DiCaprio im Oktober 2019

Getty Images Camila Morrone, Model

Instagram / maria.beregova Maria Beregova in Monaco

