Nach Leonardo: Camila Morrone soll nun Cole Bennett daten!

Die Schauspielerin Camila Morrone (27) war rund fünf Jahre mit dem berühmten Titanic-Star Leonardo DiCaprio (49) in einer Beziehung. Nach dem Liebes-Aus scheint sich das Model nun in einen anderen jungen Mann aus der Unterhaltungsbranche verliebt zu haben. Wie ein Augenzeuge gegenüber People berichtet, soll sie mit Musikvideo-Regisseur Cole Bennett (28) sehr vertraut gewirkt haben! So wurden sie der Quelle zufolge am Sonntag beim gemeinsamen Shopping-Trip im angesagten Stadtviertel SoHo in New York City gesichtet. Und die beiden Turteltauben schienen kaum die Finger voneinander lassen zu können: "Sie gingen spazieren und er hatte seine Arme um sie gelegt!"

Doch nicht nur die körperliche Nähe war ihm zufolge wohl sehr auffällig, sondern vor allem die innigen, verliebten Blicke, die sie immer wieder miteinander austauschten: "Sie sahen glücklich aus, während sie einkauften. Cole schaute Camila liebevoll an." Der mögliche neue Mann an der Seite der US-Amerikanerin ist kein Unbekannter. So machte er sich als erfolgreicher Regisseur von Musikvideos weltweit einen Namen. Mit dem Video für den Hit "Lucid Dreams" von Juice Wrld (✝21) erlangte er globale Bekanntheit. Seither arbeitete er mit namhaften Künstlern wie Wiz Khalifa (36) und Eminem (51).

Obwohl es zwischen Camila und Leonardo in der Vergangenheit nicht für eine dauerhafte Liebesbeziehung reichte, sollen sie und der Hollywoodstar trotzdem bis heute noch richtig gute Freunde sein. Einem Insider nach hatten sich die beiden schlicht und einfach in ihrer Beziehung auseinandergelebt. Sie sollen sich auch nach ihrer Trennung noch regelmäßig sehen und in Kontakt sein.

