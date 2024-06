Rolle bestätigt? Camilla Morrone dreht mit Tom Hiddleston!

Vergangenen Monat wurde es verkündet: Camila Morrone (27) ist ein Teil der zweiten Staffel von "The Night Manager". Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist die Ex-Freundin von Leonardo DiCaprio (49) neben Hauptdarsteller Tom Hiddleston (43) beim Dreh in Notting Hill, London, zu sehen. Dort treffen sich die beiden im mediterranen Restaurant Wild und verlassen dieses gemeinsam, während sie von der Kameracrew gefilmt werden. Camila trägt in der Szene eine cremefarbene Satinbluse, eine weiße Hose mit weitem Bein sowie hohe Absatzschuhe, während Tom in ein dunkles Shirt und eine schwarze Hose gekleidet ist.

Es wurde bereits vermutet, welche Rolle die 27-Jährige zukünftig in der Serie übernimmt, deren erste Staffel vor acht Jahren herauskam – bestätigt wurde jedoch nichts. Angeblich soll sie Jemima "Jed" Marshall spielen, die zuvor von der Australierin Elizabeth Debicki (33) dargestellt wurde. "Während viele der großen Namen, die in der ersten Staffel mitgewirkt haben, für die zweite Staffel zurückkehren werden, ist Camila ein sensationeller Neuzugang", verriet ein Insider gegenüber The Sun und nannte außerdem einen möglichen Grund für den Austausch der Schauspielerin: "Tom ist jetzt acht Jahre älter als er es war, als er zum ersten Mal den Hauptdarsteller spielte, aber Camila ist genauso alt wie Elizabeth, als sie 2016 zum ersten Mal in der Serie auftrat."

In der ersten Staffel der Thrillerserie lieferte Tom den Zuschauern ein paar heiße Szenen mit Elizabeth – ob er das für die kommende Staffel auch mit Camila tun wird? Sein Charakter Jonathan Pine führte nämlich eine heimliche Beziehung mit der Rolle des Models. In Camilas Privatleben sieht es aber anders aus, was das Thema Romanzen angeht: Seit ihrer Trennung von Leonardo scheint sie Single zu sein. Ein bisschen Liebe bekommt sie aber trotzdem, und zwar von Freundinnen wie Kaia Gerber (22)! Erst kürzlich teilte sie auf Instagram einen süßen Schnappschuss mit der Tochter von Cindy Crawford (58). Dieser zeigte die beiden Frauen am Strand während eines Sonnenuntergangs. "Freunde, Glück und Sonnenuntergänge", schrieb sie zu ihrem Beitrag.

