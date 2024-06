Für süßes Bild: Camila Morrone fasst Freundin Kaia an den Po

Einen Ausflug bei Sonnenuntergang genossen Camila Morrone (26) und ihre beste Freundin Kaia Gerber (22) während eines tropischen Urlaubs in der Karibik. Auf Instagram teilt das Model süße Schnappschüsse, die sie gemeinsam mit der Tochter von Cindy Crawford (58) am Strand zeigen. Die beiden stehen vor einem Sonnenuntergang und umarmen sich liebevoll, dabei packt Camila strahlend an den Hintern von Kaia. "Freunde, Glück und Sonnenuntergänge", betitelt sie ihren Beitrag. Ihre beste Freundin postet das Bild ebenfalls im Netz und kommentiert herzlich: "Flitterwochen."

Auf den weiteren Bildern im Netz sieht man die 26-Jährige, wie sie im Sand spazieren geht, ein Bad im Meer nimmt und einen atemberaubenden orangefarbenen Sonnenuntergang mit glitzerndem, hellblauem Wasser genießt. Ihre Follower sind total begeistert von den Fotos. Einer von ihnen kommentiert: "Du bist hübscher als der Sonnenuntergang!" Aber auch von der innigen Freundschaft des Model-Duos schwärmt ein User: "Juhu! Ihr beide passt perfekt! Einfach nur zwei Engel!"

Die beiden Besties verbringen gerne Zeit miteinander – in den vergangenen Jahren wurden sie häufig zusammen gesichtet. Wie Daily Mail berichtete, waren Camila und Kaia gemeinsam im Februar in New York City, um die Stadt zu erkunden. Auch in schweren Zeiten halten sie zusammen: Während Camilas Trennung von Leonardo DiCaprio (49), mit dem sie über vier Jahre zusammen war, lenkte Kaia sie ab. Auf der Geburtstagsfeier der 22-Jährigen war Camila ordentlich am Tanzen und genoss ihr Single-Leben.

Instagram / camilamorrone Camila Morrone und Kaia Gerber 2024

LRNYC / MEGA Camila Morrone und Leonardo DiCaprio im Oktober 2019

