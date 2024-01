Camila Morrone will Patin von Suki Waterhouses Baby werden!

Camila Morrone (26) freut sich total für Suki Waterhouse (32)! Die beiden Schauspielerinnen spielten zusammen in der beliebten Serie "Daisy Jones & The Six" mit und sind seitdem eng befreundet. Als die Britin vor wenigen Monaten verkündete, dass sie und ihr Partner Robert Pattinson (37) ein Kind erwarten, war auch ihre BFF total aus dem Häuschen. Camila würde sogar gerne eine große Rolle im Leben von Sukis Nachwuchs übernehmen!

Auf dem roten Teppich der Emmy Awards plauderte die 26-Jährige mit Extra über die Schwangerschaft ihrer Kollegin. "Ich glaube, Suki ist im siebten [Monat]", erzählt Camila und betont, wie sehr sie sich für die Schwangere freue. Außerdem verriet sie: "Ich möchte eigentlich die Patentante sein. Ich habe sie darum gebeten, was man als Patentante eigentlich nicht tun sollte – die Eltern sollten einem diese Rolle geben. Aber ich habe darum gebeten." Noch habe sie aber keine Antwort von den beiden bekommen.

Die Beauty ist auch davon überzeugt, dass Suki als Mama einen super Job machen werde. "Genauso wie sie mit Gelassenheit, Eleganz und britischer Coolness durch ihr Leben geht, wird sie es auch als Mutter tun. Sie wird fantastisch sein", schwärmte Camila im Interview mit E! News.

Anzeige

Getty Images Camila Morrone, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse bei den Emmys 2024

Anzeige

Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse im Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de