So gedenken Harry und Williams Kinder ihrer "Oma Diana"!

Prinzessin Diana (✝36) bleibt unvergessen! Vor 25 Jahren starb sie bei einem Autounfall und hinterließ damit ihre zwei Söhne William (40) und Harry (37). Diese haben mittlerweile ihre eigenen Familien gegründet: Der Herzog von Sussex bekam mit seiner Frau Kate (40) Geroge (9), Charlotte (7) und Louis (4), während sein Bruder und dessen Frau Meghan (41) stolze Eltern von Archie (3) und Lilibet (1) sind. Doch obwohl diese ihre Oma nie kennenlernen konnten, ist es Harry und William wichtig, die Erinnerung an Diana mit ihren Kids zu teilen!

Wie People jetzt berichtete, spielt Diana im Leben ihrer Enkelkinder stets eine wichtige Rolle: "Nächste Woche ist der 25. Todestag meiner Mutter [...]. Ich möchte, dass es ein Tag ist, an dem ich den Geist meiner Mutter mit meiner Familie und meinen Kindern teile, denen ich wünschte, sie hätten sie kennengelernt", erklärte Harry erst vor wenigen Tagen bei einer Benefizveranstaltung. "Und ich sehe das Vermächtnis meiner Mutter, wenn ich mir jeden Tag meine eigenen Kinder ansehe", erinnerte sich wiederum William bei einer vergangenen Verleihung des Diana-Awards.

Doch nicht nur an ihrem Todestag erinnern sich die Royals an Lady Di: So offenbarte Harry in seiner Doku "The Me You Can't See", dass eines der ersten Worte von Archie "Oma" gewesen sei. "Es ist so süß, aber gleichzeitig [...] traurig, weil sie hier sein sollte", erklärte er. Williams Tochter Charlotte schrieb wiederum eine Karte an ihre verstorbene Oma: "Liebe Oma Diana, ich [...] habe dich sehr lieb. Papa vermisst dich."

Getty Images Prinzessin Diana im November 1992

MEGA Prinz Charles mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln und seiner Frau Herzogin Camilla

Getty Images Prinzessin Diana, Dezember 1995

