20 Jahre Ehe: Man glaubte nicht an Freddie Prinze und Sarah!

Sie gelten mittlerweile für viele Fans als absolutes Traumpaar! Sarah Michelle Gellar (45) und Freddie Prinze Junior (46) lernten sich 1997 am Set des Horrorfilms "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennen. Und rund fünf Jahre später gaben sie sich das Jawort. Zu Beginn glaubten viele nicht an ihre Liebe. Doch die Schauspieler trotzen ihren Kritikern seit Jahren: Sarah und Freddie feierten nun ihren 20. Hochzeitstag!

Via Instagram ließen die Turteltauben ihre Communitys an ihrem Glück teilhaben. Die Beauty zeigte mehrere Schnappschüsse mit Freddie – eins von ihrer Trauung und ein aktuelles, auf dem Sarah ihren Mann anschmachtet. Daraufhin postete sie auch ein Interview, in dem der Radiomoderator Howard Stern (68) meinte: "Du willst also Sarah heiraten, obwohl du weißt, dass es nicht halten wird?" Freddie zeigte sich jedoch zuversichtlich und betonte, dass er sich mit seiner Sarah sicher sei.

Und das zu Recht: So sind sie nicht nur über zwei Jahrzehnte zusammen, sie haben auch zwei gemeinsame Kinder. Tochter Charlotte und Sohnemann Rocky scheinen es aber nicht gerade einfach mit ihren Eltern zu haben: "Ich sage meinen Kindern immer wieder, dass die Familie für immer ist. Wir haben also Regeln, und sie müssen sich daran halten", erzählte Freddie von den strengen Erziehungsmethoden.

Anzeige

Instagram / sarahmgellar Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar, Ehepaar

Anzeige

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior im September 2002

Anzeige

Instagram / sarahmgellar Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de