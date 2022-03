Ihre Kids haben wohl nicht so viel zu lachen! Freddie Prinze Junior (46) und Sarah Michelle Gellar (44) sind seit fast 20 Jahren verheiratet. Ihre Liebe krönten sie nach der Hochzeit auch mit zwei Kindern – Tochter Charlotte und Sohn Rocky. Doch wie schlagen sich die beiden eigentlich als Eltern? In einem Interview verriet Freddie, dass Sarah und er nicht gerade locker in ihren Erziehungsmethoden sind!

Im Gespräch mit Us Weekly plauderte der 46-Jährige offen darüber, wie seine Frau und er die Kinder erziehen. "Wir sind verdammt streng", erklärte er und fügte hinzu: "Ich halte nichts davon, Kinder zu schlagen. Ich habe meine nie verprügelt. Meine Mutter hat mich verprügelt. Es waren Präventivschläge, also weiß ich, wie man streng sein muss." Die Kids des Power-Paares müssen Hunderte von Regeln befolgen. "Ich sage meinen Kindern immer wieder, dass die Familie für immer ist. Wir haben also Regeln, und sie müssen sich daran halten", erzählte er weiter.

Doch nicht nur in der Erziehung sind sich die zwei wohl einig – auch als Ehepaar läuft es bei Freddie und Sarah offenbar wie am Schnürchen. In einem früheren Interview hatte der Schauspieler verraten, was ihr Geheimrezept für eine gut laufende Beziehung sei. "Sarah und ich sind sehr privat. Wir versuchen, uns immer gegenseitig zum Lachen zu bringen, und wir wissen einfach, wer wir sind", hatte er Us Weekly erzählt.

Instagram / sarahmgellar Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar mit ihren Kindern

Getty Images Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior

