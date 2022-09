Armie Hammers Skandale: Seine Tante war nicht überrascht

Ob Armie Hammers (36) Familie mit so etwas schon gerechnet hat? Der Hollywoodstar machte zuletzt weniger mit seinen Filmrollen als mit einigen heftigen Anschuldigungen auf sich aufmerksam. Anfang 2021 wurden dem US-Amerikaner einige schockierende Vorwürfe gemacht: Es war von Vergewaltigung und sogar kannibalistischen Tendenzen die Rede. Daraufhin begab er sich erst einmal für längere Zeit in Therapie. Die neue Doku-Reihe "House of Hammer" beschäftigt sich jetzt ausgiebig mit allen Fakten und auch seine Familie meldete sich zu Wort – und Armies Tante Casey Hammer war tatsächlich gar nicht so überrascht!

"Ich war ehrlich gesagt weder überrascht noch schockiert", berichtete Casey US Weekly. Sie sei bereits damit aufgewachsen, dass schlimme Verbrechen passierten, die vertuscht wurden und über die nicht gesprochen werden durfte. Wirklich Mitleid habe die Autorin eher mit den Opfern als mit ihrem Neffen: "Was mich wirklich gestört hat, war, dass sie sich so auf Armie, den Kannibalismus und seine Karriere konzentriert haben. Was ist denn mit den Opfern, die er zurückgelassen hat?"

Von der Dokumentation soll Armie selbst nicht besonders begeistert gewesen sein, weil das Thema nun erneut an die Öffentlichkeit getragen wird. Wegen der Beteiligung seiner Tante sei die Sache für ihn noch schwerer zu ertragen, zumal er zuletzt aktiv versucht habe, an sich zu arbeiten und Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Armie Hammer bei einer Veranstaltung in Los Angeles

Armie Hammer, Schauspieler

Elizabeth Chambers, Armie Hammer und ihre Kids auf den Cayman Islands im Juni 2020

