Aufregend! Jennifer Lange und ihr Dari wollen zusammenziehen

Jennifer Lange (28) und Darius Zander (38) wollen den nächsten Schritt wagen! Die Brünette lernte 2018 den damaligen Bachelor Andrej Mangold (35) kennen und lieben. Nachdem sie die letzte Rose ergatterte, wurden die beiden ein Paar. Nach ihrer gemeinsamen Das Sommerhaus der Stars-Teilnahme gaben sie 2020 jedoch ihre Trennung bekannt. Ein Jahr später fand sie in dem Musiker Dari aber ihr neues Liebesglück. Nun will das Paar seine erste gemeinsame Wohnung beziehen!

In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin ihrer Community mit, dass die erste gemeinsame Wohnungsbesichtigung anstehe. Nach der Besichtigung meldete das Duo sich freudestrahlend – offenbar hat das Apartment sie förmlich umgehauen. "Leute, wir sind so was von geflasht. Ich kann das immer noch nicht glauben. Es war die allererste Wohnung, die wir uns angeschaut haben, und ich hab am Ende so gedacht und gefragt: 'Wo ist der Haken?'" Die Wohnung sei groß, lichtdurchflutet, habe eine große Badewanne und einen tollen Balkon.

Auch wenn das Zusammenziehen für viele Paar eine große Veränderung darstellt, dürfte es für Jenny und Dari keine wirkliche Herausforderung sein, auf engem Raum miteinander klarzukommen. Immerhin leben die beiden seit vielen Wochen gemeinsam in einem Camper und bereisen die Welt.

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange im August 2021

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange und Darius Zander, Influencer

Instagram / jenniferlange Darius Zander und Jenny Lange im Juni 2022

