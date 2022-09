"Kleiner Erfolg": Olly Murs trank ein Jahr keinen Alkohol

Olly Murs (38) hat sich in den vergangenen Monaten einer kleinen Challenge gestellt. Im Privatleben des in Witham geborenen Sängers scheint es aktuell blendend zu laufen. So erzählte er im vergangenen Juni beispielsweise, dass er sich mit seiner Freundin verlobt hat. Nun gab der ehemalige X Factor-Kandidat erneut Einblicke in seinen Alltag: Olly verriet, dass er für ein Jahr aufgehört habe, Alkohol zu trinken.

Im Interview mit Daily Mail sprach der "Troublemaker"-Interpret nun über seine Alkoholabstinenz und die Hintergründe dahinter. So begann der 38-Jährige zu berichten, dass er 365 Tage durchgehalten habe, auf das Rauschmittel zu verzichten, was für ihn ein kleiner Erfolg sei. "Ich bin nicht jemand, der mit dem Konsum von Alkohol zu kämpfen hat. Es war einfach etwas, das ich ein Jahr lang machen wollte, um mich selbst herauszufordern", erzählte er. Olly glaube jedoch, dass Alkohol manchmal zu "schlimmen Dingen führen kann". Der Brite fuhr fort, dass er sehr schnell gereizt werde, wenn er getrunken habe.

Im vergangenen Jahr habe Olly den Alkohol auch nur ein einziges Mal wirklich vermisst – nämlich nachdem er seiner Freundin Amelia einen Antrag gemacht hatte. "Als wir uns verlobt haben, war ich am Boden zerstört, dass ich mir nicht ein kleines Gläschen genehmigen konnte. Amelia hingegen trank die ganze Flasche aus – sie dachte wohl 'Warum habe ich Ja gesagt?'", scherzte der Popsänger. Zu seiner Hochzeit im kommenden Jahr will er dann allerdings wieder Alkohol trinken.

Anzeige

Getty Images Olly Murs, britischer Sänger

Anzeige

Getty Images "Troblemaker"-Interpret Olly Murs im November 2018 in London

Anzeige

Tristan Fewings/Getty Images Olly Murs bei der "Star Wars: The Rise of Skywalker"-Premiere in London, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de