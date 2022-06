Olly Murs (38) und Amelia Tank haben freudige Neuigkeiten zu verkünden. Im Januar 2020 machte der Musiker nach einigen Turtelgerüchten seine Beziehung zu der Bodybuilderin endlich öffentlich. Seitdem zeigen sich die beiden immer wieder verliebt im Netz. Auch von einer gemeinsamen Zukunft mit der Beauty schwärmte der Brite bereits in der Vergangenheit. Jetzt verkündeten Olly und Amelia, dass sie sich verlobt haben.

Auf Instagram veröffentlichte der Popsänger nun einen Schnappschuss, auf dem seine Liebste ihm freudig um den Hals fällt. Den Post betitelte Olly schlicht mit dem Datum, an dem er Amelia die Frage aller Fragen gestellt hat: nämlich am vergangenen Samstag, dem 4. Juni. Auch Amelia ließ es sich nicht nehmen, die Neuigkeiten auf ihrem Profil zu verkünden. So postete die Sportlerin ein süßes Video, in dem sie Olly einen dicken Kuss gibt, bevor sie ihm in die Arme springt. Augenscheinlich genoss das Paar gerade einen romantischen Tag am Strand, als der "Troublemaker"-Interpret vor seiner Herzdame auf die Knie ging. Amelia betitelte den Beitrag ebenfalls schlicht mit dem Datum der Verlobung.

In den Kommentaren unter dem Schnappschuss gratulierten den Frischverlobten zahlreiche Fans und auch einige Berühmtheiten. So schrieb ein Abonnent beispielsweise, dass sich Olly den besten Ort für seinen Antrag ausgesucht habe. "Gut gemacht! Herzlichen Glückwunsch euch beiden", zeigte sich auch der Sänger Aston Merrygold (34) begeistert.

