Queen Elizabeth muss weiteres Event wegen Gesundheit absagen

Queen Elizabeth II. (96) musste schon wieder passen. Der gesundheitliche Zustand der Monarchin bereitet vielen seit einigen Monaten Sorge. So musste die britische Königin aufgrund von Mobilitätsproblemen einige wichtige Events absagen. Selbst während ihres 70. Thronjubiläums konnte sie nicht an allen Veranstaltungen teilnehmen, auch bei der Royal-Ascot-Rennwoche war sie während der Eröffnung nicht anwesend. Nun musste die Königin erneut absagen: Die Queen wird nicht zu den Highland Games erscheinen.

Laut Fox News gab der britische Palast bekannt, dass die 96-Jährige an einer weiteren Veranstaltung aufgrund ihres Gesundheitszustands nicht teilnehmen kann. Normalerweise hat sie immer in Begleitung ihres ältesten Sohnes Prinz Charles (73) das Highland-Games Event Braemar Gathering besucht. In diesem Jahr wird der Thronfolger allerdings allein den royalen Pflichten nachgehen und dort ohne seine Mutter erscheinen.

Darüber hinaus gab der Palast vor wenigen Tagen bekannt, dass die Queen den neuen Premierminister nicht im Buckingham-Palast ernennen wird – ob das auch mit ihrem Gesundheitszustand zusammenhängt? Zumindest soll das Ganze nun auf Schloss Balmoral, ihrem Sommersitz in Schottland, stattfinden. Seit der Regentschaft von Königin Victoria wurde diese Zeremonie nie außerhalb des Buckingham-Palasts abgehalten.

Getty Images De Queen im Juni 2022

Getty Images Prinz Charles, Juli 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juli 2022

