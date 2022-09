So unzufrieden war Mariah Carey wirklich während erster Ehe

Mariah Carey (53) blickt auf ihre erste Ehe zurück. 1993 war die in New York geborene Beauty mit dem Musikproduzenten Tommy Mottola (74) vor den Traualtar getreten. Damals war die Sängerin gerade einmal 24 Jahre alt, während ihr Gatte mit seinen 43 Jahren fast doppelt so alt war wie sie. 1998 reichte das Paar schließlich die Scheidung ein. Jetzt verriet Mariah, dass sie sich während der Beziehung mit Tommy sehr unwohl gefühlt habe.

Im Gespräch mit Herzogin Meghan (41) für deren Spotify-Podcast "Archetypes" blickte die Sängerin nun auf ihre Karriere zurück und sprach über die wichtigsten Ereignisse ihres Lebens. Auch über ihre Ehe mit dem einstigen Geschäftsführer von Sony Music plauderte die 53-Jährige ganz offen. Sie verriet, dass sie während der gemeinsamen Zeit mit dem heute 74-Jährigen nicht sonderlich glücklich gewesen sei. "In meiner ersten Ehe war ich sehr... wie soll ich sagen, eingesperrt. Mir wurden die Regeln vorgegeben und ich musste mich daran halten", berichtete sie.

Die "I'll Be There"-Interpretin fügte hinzu, dass sie mit ihrem Ex-Mann in einem beeindruckenden Anwesen gelebt habe. Mariah versicherte, dass sie seinerzeit darauf bestanden habe, die Hälfte der Miete selbst beizusteuern und finanziell unabhängig von dem Musikmanager zu sein. "Aber die Leute haben das nicht so gesehen", fügte die zweifache Mutter hinzu. "Sie meinten, ich sei eine verhätschelte Frau."

