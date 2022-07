Nick Cannons Beziehung mit Mariah Carey war wie ein Märchen

Nick Cannon (41) kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Eigentlich ist der Komiker für seine eher unkonventionelle Einstellung zum Thema Liebe bekannt – immerhin hatte der Moderator bereits häufiger erklärt, dass er das Konzept Monogamie für ungesund halte und seine Beziehungen deshalb schon oft gescheitert seien. An eine ganz bestimmte seiner Herzensdamen muss er jedoch auch Jahre später noch immer zurückdenken. Anscheinend wünscht sich Nick, dass zwischen ihm und seiner Ex Mariah Carey (53) eines Tages alles wieder so ist wie früher!

"Es war buchstäblich wie ein Märchen mit Mariah und so möchte ich es in Erinnerung behalten", erklärte er im The Hottee Talk Show Podcast und fügte hinzu, dass er sich gerne an diese Vorstellung klammern möchte – immerhin würde er sich ärgern, wenn es das einstige Traumpaar noch einmal miteinander versucht und es nicht mehr dasselbe ist. "Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, dass alles wieder so ist, wie es mal war, dann wäre ich dabei", stellte er in dem Gespräch klar.

Momentan freut sich Nick über sein achtes Kind von der fünften Frau. An seiner Liebe zu der "All I Want For Christmas Is You"-Interpretin will er jedoch festhalten und ist sich sicher: "Ich werde nie mehr eine solche Liebe finden, wie ich sie mit Mariah hatte."

Anzeige

Getty Images Nick Cannon im Oktober 2019 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Anzeige

Getty Images Mariah Carey und Nick Cannon im Januar 2014 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de